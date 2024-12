AFP retiro 2022: Verifica si podrás desembolsar los 4UIT de tus cuenta de ahorros

Hasta la fecha todo se trata de un proyecto de Ley, motivo por el cual no es posible saber si accedes o no al retiro de tu AFP. Sin embargo, de aprobarse, se emitirá un nuevo link como en el 2021 por medio de la Asociación de AFP y así conocerás si estás habilitado.

No, de momento no se ha anunciado un nuevo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para el 2022, por ende, no existe un link de consulta ni un cronograma oficial.