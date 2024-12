¿El viernes 20 y sábado 21 de diciembre serán días no laborables en Perú? Esto dijo el Gobierno

Estamos a diez días de celebrar la Navidad , por lo que la emoción y alegría crecen con el pasar del tiempo, además, en esta fecha los ciudadanos del país disfrutan de un feriado , de acuerdo a la ley peruana . Pero eso no es todo, puesto que para este 2024 se dispuso de días nos laborables en beneficio de los empleados estatales . ¿Se incluyen el viernes 20 y sábado 21? Conoce la verdad.

Se sabe que los días no laborables son aquellos en los que los trabajadores están exonerados de realizar actividades laborales , pero con ciertas características específicas, como por ejemplo que generalmente son aplicados al sector público, aunque las empresas privadas pueden acogerse opcionalmente.

Teniendo esta información en cuenta, al no ser feriados oficiales, se otorgan como descanso para promover actividades turísticas, culturales o religiosas, por lo que el próximo lunes 23 y martes 24 de diciembre, son días no laborables, de acuerdo a lo indicado por el Ejecutivo, previo a la Navidad.

Respondiendo a esta duda, es importante tener en cuenta que la respuesta es no. El viernes 20 y sábado 21 de diciembre se realizarán las laborales de manera regular , por lo que los trabajadores del sector público deberán asistir a sus centros de trabajo como un día habitual.

El lunes 23 y martes 24 de diciembre únicamente son días no laborables.

La principal diferencia entre un día no laboral y un feriado radica en su obligatoriedad y en las condiciones laborales que rigen para cada uno. Mientras que los feriados están establecidos por ley de forma permanente y obligatoria, los días no laborables son decretados ocasionalmente por el Gobierno con condiciones específicas, especialmente en lo que respecta a la compensación del tiempo no trabajado.