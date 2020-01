Marvel: Capitana Marvel aparece en increíble opening de Evangelion [VIDEO]

La industria animada alcanzó tremenda acogida fuera de Japón en los años 90. Ahora, el anime se transformó - con el paso del tiempo - en una aspecto fundamental de la cultura pop occidental. Por ello, han realizado un video de la heroína de Marvel como si fuera el opening de Evangelion.

Resulta que AndyMaximoff, usuario de Reddit, tuvo la ingeniosa idea de combinar la canción principal de la intro de Neon Genesis Evangelion (A Cruel Angel's Thesis) con las imágenes de la película Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson.

El clip comienza con una pegajosa música, mientras que las tomas interestelares se mezclan entre sí. Segundos después, se muestra al superheroína Carol Danvers y aparece el logotipo de la popular cinta de Marvel Studios.

A medida que la producción audiovisual continúa se observan espectaculares imágenes, sin embargo, un detalle faltó para redondear la magistral creación. ¿Cuál es? Pues, ver Carol Danvers pilotando un Eva, sin embargo, los seguidores aseguraron que eso nunca sucederá.

"Una guerrera extraterrestre de la civilización Kree se encuentra atrapada en medio de una batalla. Con la ayuda de Nick Fury trata de descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus poderes para terminar la guerra", se lee en la sinopsis de la Capitana Marvel.

Marvel y sus proyectos

Cabe recordar que los próximos estrenos de Marvel incluyen Black Widow (2019), The Eternals (2019), Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings (2021), WandaVision (2021), Loki (2021), y Doctor Strange 2 (2021).

DC o Marvel: ¿Cuál es más viejo?

DC Comics (1934) nació bajo el nombre de National Allied Publications y comenzó su carrera de publicaciones con Superman, quizás el héroe más famoso y conocido en el mundo. Por otro lado - 5 años después - Marvel surgió con el nombre de Timely Publications.