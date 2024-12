Justin Bieber: ¿cantante canadiense le gritó a su esposa Hailey? - VIDEO

Un video de Justin Bieber "gritando" a su esposa a la salida de una convención en Estados Unidos se convirtió en viral en redes sociales como TikTok y Twitter, pues, según indicaron los defensores del cantante canadience, "no es lo que parece".

"No estaba gritando. Estuvimos allí y vimos lo que sucedió. Estaba lleno de adrenalina", indicó un fanático; mientras que otros arremetieron contra el creador de la publicación. "No importa cómo 'parezca'. No difundas información falsa sobre alguien, especialmente cuando reconoces que eso es lo que te parece. Eso es difamación", se pudo leer en el video original.