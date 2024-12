Magaly Medina anuncia entrevista a Yahaira Plasencia y Sergio George: "por publicidad"

Según indicó en su programa en ATV, el encuentro entre conductora, cantante y productor se dará el próximo miércoles 14 y se da porque la ex Son Tentación necesita promocionar su nuevo proyecto musical, el cual ya inició grabaciones para el videoclip.

Sin embargo, no se detuvo allí e hizo una referencia sarcástica al ampay que protagonizó Plasencia meses atrás, donde fue encontrada en la maletera de un auto. “Pero como está lanzando su nuevo tema y quiere venir acá a la boca del lobo, hablemos entonces. Le traemos la maletera, claro, de repente ahí se siente más cómoda”, mencionó entre risas.

Días atrás, la conductora señaló, en referencia a Yahaira Plasencia, que no tuvo que "saltar de cama en cama" para llegar a donde está, pues, aseguró, que todo su éxito se debía "a su profesionalismo". Además, la criticó por usar playback durante su presentación en los 'Premios Heat'.

Los comentarios no tardaron en llegar a Plasencia, quien se defendió a través de sus stories de Instagram. "Trabajo desde que tengo uso de la razón y tú y tus críticas no opacarán mis ganas de ganarme un espacio en la música y representar a mi país”, respondió la salsera el fin de semana.

Magaly, como era de esperarse, tampoco se quedó callada, y explicó por qué utilizó la polémica frase. "Hay que explicarle con manzanita a algunas personas. Cuando yo dije 'de cama en cama' me refería a mí. Y no lo digo para denigrar a alguien, pues si mi experiencia le sirve a alguien, tómenla. Las mujeres debemos valernos por nosotras mismas y no deberle favores a un hombre", reflexionó.