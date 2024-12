Yahaira le responde con todo a Magaly: "Cuéntanos tu pasado y luego hablamos del mío"

¡Fuerte y claro! Yahaira Plasencia no se quedó callada tras escuchar las críticas de Magaly Medina en su programa. A través de 'stories' en Instagram , la cantante de salsa le respondió con todo y le dejó un contundente mensaje sobre su pasado.

La intérprete de 'Y le dije no' y 'Cobarde', entre otros temas, sostuvo que Medina no es coherente con lo que predica en su programa, puesto a que siempre pide no denigrar a las mujeres y es la primera que lo hace.