Yahaira Plasencia acusa que Magaly la critica para promocionarse: “Tenemos que vender”

“¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte… Explícitamente de este programa, no entiendo. El programa de esta señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mí”, indicó la salsera.