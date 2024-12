Paula Arias revela que sintió como traición la salida de Yahaira de Son Tentación

Paula Arias decidió romper su silencio en relación con la salida de Yahaira Plasencia de Son Tentación. Durante la entrevista que le realizó Milagros Leiva, la cantante se sinceró y reveló que se vio muy afectada cuando la intérprete de 'Ulalá' le dijo adiós a la agrupación salsera.

La líderesa de la orquesta salsera confesó que consideró la abrupta salida de 'la rosada del Rímac' como una traición. “¿Si me he sentido traicionada? Depende, la primera vez sí fue fuerte, diferente a como debía irse alguien, no fue de la mejor manera, por la puerta grande, sin causar daños, siempre agradecida de donde has crecido, de donde la gente comenzó a escucharte”, señaló Arias.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia salió de la agrupación cuando comenzó su fama empezó a aumentar tras anunciar su relación sentimental con Jefferson Farfán. Según refiere la líder de Son Tentación, 'La patrona' fue la primera cantante en dejar Son Tentación.

“A veces por momentos mediáticos cometemos errores, pisamos el palito, tú dices una cosa, te contesto otra y esa fue mi primera experiencia. Gracias a Dios, porque con nadie más tuve ese tipo de inconvenientes”, añadió Paula Arias.

A pesar de esta experiencia, Paula ha decidido pasar la página y volver a entablar una amistad con Yahaira Plasencia, de quien está muy orgullosa, así como de todas las cantantes que alguna vez han pasado por su agrupación como Daniela Darcourt, Kate Candela, Amy Gutiérrez, entre otras.

Paula Arias y Yahaira Plasencia compartieron escenario en Son Tentación.

Paula Arias sobre su madre: "Sueño que me diga 'te quiero'"

Durante la entrevista, la lideresa de Son Tentación reveló que su madre decidió abandonarla cuando era niña e incluso sus tías, quienes la acogieron, le hicieron ver la situación. "Mis tías me decían: 'yo no sé para qué la esperas, si ella ya te abandonó, te dejó aquí, no le importas'", indicó.

"El sueño que yo tenía desde chiquita era trabajar duro y conseguir lo que mi mamá no pudo conseguir. No la juzgo, en la actualidad yo la tengo a mi mamá, yo la cuido, es como mi cuarto hijo”, confesó.