Yahaira Plasencia pierde juicio y debe pagarle S/ 20.000 a excuñada

Como se recuerda, en 2018 Mejía denunció a la ex Son Tentación por haber realizado comentarios en su contra. En aquel momento, la mujer exigió una reparación civil de 100 mil soles por dañar su honor y buena reputación. A pesar de que casi inmediatamente después de la carta notarial llegase a manos de Plasencia esta intentara disculparse, el proceso continuó. “Me retracto de lo que dije, (…) su carta notarial ya no va a proceder. Me retracto y pido disculpas, disculpas, señorita Olenka, me retracto, que mi hermano Jorge se encargue de todo lo demás”, señaló la autodenominada 'Patrona'.