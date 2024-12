Paula Manzanal niega encerrona y Peluchín la cuestiona: "¿dijimos que han estado en una?"

Horas antes de la última edición del programa de Willax TV, Macarena Gastaldo salió a defenderse pidiendo que "no armen novelas", pues con el ampay "están atentando contra la vida privada"; mientras que Paula Manzanal fue directa al negar que la reunión no pasó de un almuerzo: "yo no he participado en ninguna encerrona. Segundo, no le he sido infiel a Fabio (Agostini, su actual pareja)".