Gisela Valcárcel dona 30 mil soles a paradeportista: "Gracias por esa historia de valor"

Gisela Valcárcel no fue ajena a la campaña que inició Carla Rueda a favor de la paradeportista Zammy, que fue invitada a 'Las reinas del show' para contar su historia y la rara enfermedad que padece.

"Buenas noches Gisela, gracias por ese abrazo tan fuerte... Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí... Gracias por todo, esto que me ha pasado es algo muy duro, porque cada vez se me presentan más y más pruebas, y yo sé que voy a vencer cada prueba que me va poniendo", mencionó la valiente mujer.