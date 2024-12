Jossmery Toledo se disculpa con Ítalo Valcárcel: "Se me acumuló todo pues" - VIDEO

Durante la gala de este último sábado 17 de julio, Gisela Valcárcel le preguntó a la influencer peruana sobre su experiencia al estar por en televisión. Ante ello, Toledo señaló que se ha sentido presionada y que no pudo manejarlo sus emociones.

"Esto de la televisión es algo que te encuentra a ti, porque tú eras una policía que hacía TikTok... Casi toda la semana voy preguntando cómo estás tú... Es que como si tienes una barrera, después pensé que no era una barrera, es que estar en televisión no es fácil... ¿Has estado llorando esta semana, por qué?", precisó la conductora.

Tras esta pregunta, la modelo manifestó su sentir al continuar formando parte del show y no dudó en ofrecerle una disculpa por el momento bochornoso que hizo pasar al bailarín Ítalo Valcárcel, a quien criticó por "sudar mucho" durante las preparaciones de su número.

Frente a la consulta de Gisela Valcárcel, Jossmery Toledo afirmó: "Ha sido una semana súper dura, se me acumuló todo pues, sentencia, versus, Fabio que me molestaban. De ahí exploté con el pobre Ítalo, que le pido disculpas, ya hablé con él. La verdad que no fue mi intención"