Gisela Valcárcel "parchó" a 'Giselo': "Nunca olvides quién firma tu chequecito" - VIDEO

Durante la última edición de Reinas del show , Edson Dávila más conocido como 'Giselo ' habría causado la incomodidad de Gisela Valcárcel , quien no dudo en dejarlo en claro quien “manda” en el programa.

Minutos después el jurado del programa, Carlos Cacho, optó por darle una recomendación a la 'Señito' sobre el trato que viene recibiendo en su programa. "No, no, no explíquele al joven que usted nunca se caerá", comentó.