Verónica Linares anunció su salida de Canal N: "Cumplí un ciclo, hasta aquí nomás llego"

Verónica Linares sorprendió a propios y extraños al comunicar que ya no será parte de la conducción del programa N portada . La periodista anunció, luego de nueve años, que su ciclo en Canal N había concluido.

"He cumplido un ciclo, hasta aquí nomás llego. Me da mucha pena por estos nueve años y quiero darle las gracias a Ronald Velarde, quien me dio la oportunidad de entrar a Canal N, a Clara Elvira Ospina, quien también confió en mí. Gracias a todos", manifestó.