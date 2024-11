Magaly arremete contra Josimar: “Tener hijos es una responsabilidad que no entiende”

El cantante Josimar Fidel fue duramente criticado tras bromear que quería un total de ocho hijos. Ante ello, la periodista Magaly Medina en su programa Magaly Tv La Firme arremetió contra el salsero y le dijo que traer niños al mundo no es un trofeo, ni un logro que resaltar, sino un compromiso de responsabilidad.

“Él tiene cuatro hijos [con la recién nacida Jeilani de María Fe] y todavía bromea que su nueva esposa tiene dos, y quieren dos más. Como si traer hijos al mundo es una especia de trofeo, y no lo es, es una gran responsabilidad que parece no darse cuenta. Cada romance, cada relación es un hijo para él”, opinó.

Además, mencionó que se no debe confundir la posibilidad mantener económicamente una vida con el amor que se le puede dar. “Pobres esos niños. Tú puedes ayudarlo económicamente a los niños, pero si no tienen la presencia paterna, no tienen al padre o la madre protegiendo o dando amor, es bien difícil”, sentenció Magaly.