Villanueva reveló que familia de la menor con la que fue ampayado denunciaría a Magaly Medina

El cantante Néstor Villanueva se refirió a las recientes imágenes que difundió Magaly Medina en las que se le ve acompañado de una mujer en Chancay . El artista no solo descartó que tenga un vínculo con la joven, sino que, aseguró que se trata de una menor de 17 años.

“Ese tema del ampay es algo delicado en el que se ha metido la señora Magaly Medina, porque me han involucrado con una chica de 17 años, quien estaba con su madre, que es mi amiga desde hace mucho tiempo, y todos nos dedicamos a la música”, aclaró el artista.

El cantante de cumbia, también señaló que la difusión de las imágenes en el programa "Magaly TV: La Firme", en donde dejan entrever que tendría un romance con la adolescente, no han sido del agrado de la familia de la joven y estarían evaluando iniciar acciones legales en contra de Medina.

“Sé que van a tomar cartas en el asunto. Pues ahí no se ve nada malo, no me ven abrazándola ni nada parecido”, sentenció.