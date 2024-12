Carlos Vílchez confiesa que se siente feliz estando “solterito”

El actor cómico Carlos Vílchez es de los pocos hombres de la farándula que se ha sentido orgulloso de no ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina. A pesar de que en la actualidad está con pareja, confiesa se siente cómodo con la soltería.

Comentó que p or el momento no tiene planes de matrimonio , aunque durante el 2021 le pidió a la popular ‘Urraca’ que la ayude y que todo sea televisado, pues el raiting estaba asegurado.

“Por ahora no tenemos planes de matrimonio, eso por ahora no es real. Pero nuestra relación se encuentra en su mejor momento, pues estamos enamoradísimos. En el programa vacilamos a todos y, a mí, lo hacen con ese tema... pero yo me siento feliz siendo solterito, así tranquilito. Lo que tenga que pasar, sucederá en su momento y todos se enterarán” declaró a un medio local.