Karen Dejo sobre ‘Esto es Habacilar’: “No es lo mismo sin Raúl"

Según las declaraciones que le dio al diario El Popular, la modelo decidió referirse al programa y en primera instancia se mostró a favor de que regresen los formatos favoritos del público, ante todo que puedan ser una fuente de empleo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que no estuviera muy de acuerdo con los conductores que fueron presentados en el espacio, pues ella lamentó que Raúl Romero no sea parte de “ Esto es Habacilar . "

“ Me parece bueno y, sobre todo, porque da trabajo a mucha gente . Sin embargo, no es lo mismo sin Raúl Romero, que era la columna vertebral . Le quisieron dar un respiro a Esto es guerra, aunque creo que los televidentes extrañan el formato”, señaló Dejo.

De igual manera, la exintegrante de “Esto es guerra” también aclaró que ya no tiene ningún vínculo laboral con el canal, pero, que está presta a escuchar nuevas propuestas: “No hablo en base a supuestos, ya no tengo contrato con América Televisión. Sin embargo, estoy presta a escuchar propuestas, soy una guerrera, y siempre me estoy preparando para lo que se me pueda presentar”, finalizó.