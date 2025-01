Rodrigo González explota por presunta indirecta de Magaly Medina

En la última edición de Amor y Fuego, los conductores Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre se pronunciaron sobre la discusión entre Jessica Newton y Magaly Medina. Además, el popular 'Peluchín' no dejó pasar la oportunidad de responder a 'La urraca'.

Tras debatir sobre incidente relacionado con Deyvis Orosco y Cassandra Sanchez, el conductor se refirió a los comentarios realizados por la popular 'Urraca', quien indicó que no haber tenido "padrinos para llegar a la televisión", el cual, aseguró, iba dirigido hacia él.

"Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda, que canto o hago algo con alguna mujer de algún reality y una historia. Tú me conociste de un show, cómo ella no tenía muchos auspiciadores, mi padre era uno de ellos, y creyó en ella. Entonces cuando ella vio que quería estudiar comunicaciones, algún don o talento debió notar. Y a partir de ahí nos frecuentamos", argumentó.

"Eso es algo en lo que siempre voy a tener conciencia, en que me diste la mano, ahora si entré a televisión por ti, no sé por qué me hicieron hacer un casting, hubiera entrado de frente", se defendió, añadiendo que fue la producción de 'Hola a todos' la que se animó a darle su primera oportunidad.