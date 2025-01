Samu asegura que 'El activador' ingresará a EEG: "Qué showcito va a haber"

"Habacilar en su estreno con toda la expectativa hizo 18 puntos, y a mí y a muchas personas nos pareció poquísimo con toda la expectativa de quiénes entrarán, cómo aparecerán, si iba a estar Raúl. Imagínate ahora Esto es guerra, en el regreso de los guerreros después de no sé cuántos meses con todo un gigante en la playa, dónde todo el mundo hemos hecho voz de los posibles jales… y no llegan a más de 16. Yo me preocuparía", expresó Samu.

"Lo más probable es que hoy día (martes 21 de febrero) lo presenten. Si ayer tuvieron ese rating, no puede seguir en caída. Siempre el primer programa es el que tiene la mayor expectativa, de ahí trepan o trepan. Ayer con todas las bombas que han sacado no han trepado, ya me imagino que si tenían pensado sacarlo el miércoles, van a tener que adelantarlo para hoy día me imagino. Hoy estoy seguro que van a soltar las mejores bombas", expresó en Instarandula.