Magaly Medina se burla de Josimar por vender ceviche y lo compara con huancaína

La periodista de espectáculos se burló de este emprendimiento y comentó que es un producto no se pega a la realidad, pues esos manjares peruanos son elaborados con insumos frescos. Consideró que no tendría futuro en Estados Unidos porque todos saben qué distingue el ceviche de otros platos.

“Parece una huancaína aguada. El ceviche es pescado fresco y en el instante hay que exprimir los limones, no es para envasar. No es que sea ave de mal agüero o que le quiera pinchar el globo, pero no creo que funcione, lo dudo muchísimo. Ahorita parece que no está teniendo conciertos, no le vemos en sus redes sociales cantando como antes lo veíamos en Nueva York, en todos lados, haciendo conciertos”, comentó.