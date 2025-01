¡Fieles a una! Ingresan a robar a Tambo y se llevan cervezas de una sola marca

¿Seguro cargaron con la caja fuerte o licores caros? Ninguna de las anteriores. Los delincuentes tenían a disposición toda la tienda para llevarse la mayor cantidad de productos o dinero en efectivo; sin embargo, esto no ocurrió y solo robaron cervezas de una sola marca.

Pero no todas las cervezas que estaban en el mostrador, sino una marca en específica y luego huyeron con la misma. Esto llamó la atención de la periodista Maritere, quien le pareció curioso que solo se hayan llevando dichos licores.

"Curioso porque no se han llevado cosas de mayor valor, por ejemplo tragos. Han arrasado con esas cervezas de esa marca en particular, que seguro serán de su agrado. Lo demás, todo aquello de valor, no ha sido tocado", puntualizó.