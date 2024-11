Ricardo Arjona cantó en una estación del metro de Nueva York

EL conocido cantautor Ricardo Arjona trató de sorprender a transeúntes de una estación del metro de Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, el cantante de baladas, con guitarra en mano y a viva voz no pudo ser reconocido por los neoyorquinos al paso.

El ganador del Grammy Latino ha estado activo a través de varios conciertos y presentaciones en EE.UU. No obstante, el intérprete de 'fuiste tu' no tuvo la presencia debida al interior de una estación de metro en Nueva York.

A través de Instagram , el cantante compartió dos cortos clips en donde se le ve afinando su instrumento para comenzar un pequeño solo musical al paso. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York", fue lo que mención en su perfil.

Vía Instagram

La publicación de Ricardo Arjona superó los más de 174.000 me gusta. "Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, agregó tras su mala experiencia.