HBO Max estrena este 29 de junio: ¿Cuál es el precio y qué novedades traerá?

Como se sabe, HBO Go dejará de existir en nuestro sector del continente para darle la bienvenida a HBO Max, misma que se reinventará presentando metrajes no solo de la cadena norteamericana sino que también de todo lo que le pertenezca a WarnerMedia.

Asimismo, se estrenarán nuevas series y películas exclusivas de la plataforma como House of the Dragon, producción que todos los fans de Game of Thrones vienen esperando y que se estrenará el próximo 2022. De igual manera, estarán disponibles films como Mortal Kombat, La Liga de la Justicia, y la saga completa de producciones como Harry Potter o El Señor de los Anillos.

Algunas de las producciones que traerá HBO Max son: Looney Tunes, El Señor de los Anillos, Mortal Kombat, The Big Ban Theory, Sex & the City, Harry Potter, Friends, Game of Thrones, Matrix, La liga de la Justicia, The Joker, Godzilla vs Kong, Space Jam y El Conjuro.