'The Last of Us 2' capítulo 1: hora de estreno de acuerdo a tu país y dónde ver la serie

La primera temporada de 'The Last of Us' se estrenó a principios del año 2023, donde se empieza a mostrar el inicio de un mundo apocalíptico y que poco a poco se ve dominado por un hongo parásito. Ellie y Joel vuelven, y junto a ellos también el ingreso de nuevos rostros que aportarán mucho al exitoso drama.

La serie es una adaptación de la famosa franquicia homónima del 2014 y está bajo la creación de Neil Druckmann y Craig Mazin. Con la primera temporada lograron ganar ocho premios Emmy y también la nominación a la mejore serie dramática. Los nuevos capítulos estarán disponibles en televisión y vía streaming.

¿A qué hora se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us?

El estreno de la temporada 2 de 'The Last of Us' será el domingo 13 de abril en HBO y MAX. Serán un total de siete capítulos que formarán parte de la segunda temporada y el final está programado para el día domingo 25 de mayo.

Argentina, Uruguay y Brasil , estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - 10:00 p.m.

, estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Chile y Paraguay , estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - 9:00 p.m.

, estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - Perú, Colombia, Ecuador y Panamá , estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - 8:00 p.m.

, estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, estreno primer capítulo, temporada 2 'The last of us' - 7:00 p.m.

La dupla Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se vuelvee en la segunda temporada, también se estarán sumando nuevos talentos como Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Tati Gabrielle y más.

Estreno del primer capítulo de 'The last of us'. | Foto: HBO

¿Habrá tercera temporada de 'The last of us'?