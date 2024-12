WhatsApp: revisa por qué debes aceptar las nuevas políticas de la app

Millones de usuarios vienen recibiendo la notificación de WhatsApp para aceptar sus nuevas políticas, las cuales están en rigor desde el próximo 6 de noviembre . Ante ello, conoce cómo WhatsApp podría afectar tu navegación en la plataforma de no aceptar los eventuales términos y condiciones de uso.

No obstante, el no aceptar los términos estarían comprometiendo parte del funcionamiento y rendimiento de WhatsApp, desde cualquier dispositivo, sea Android o IOS.

En caso de decidir no aceptar las políticas de WhatsApp, no te vas a quedar sin acceso a la aplicación, pero es posible que varias de las funciones dejen de funcionar y los mensajes serán limitados.

Así mismo, si no aceptas las políticas no podrás enviar y recibir mensajes normalmente, dejando solo la posibilidad de ver las notificaciones que recibes.

"Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", afirmó la app. Por ende, se hace hincapié en aceptar las nuevas políticas de WhatsApp hasta el próximo 6 de noviembre.

La reciente actualización va dirigida a las conversaciones de WhatsApp, y se precisas que no ahondarán en los chats personales: "La actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado", explica WhatsApp, comprometiéndose con la protección de la privacidad de las personas.