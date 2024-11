Whatsapp: ¿Cómo saber si suspendieron permanentemente mi cuenta?

Si eres una de las personas que usa diariamente Whatsapp y aún no sabes si te han suspendido la cuenta alguna vez, AQUI te daremos toda la información que debes saber sobre el bloqueo temporal o definitiva.

Una de las razones porque la app original de Meta empezó a bloquear a sus usuarios, fue que estos empezaban a descargar e instalar Whatsapp Plus .

La empresa argumentó que, además de violentar los derechos de propiedad, esta versión "pirata" no garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de las personas que la usan, por lo que puede considerarse riesgosa.

Si es que has sido acreedor a un bloqueo permanente de parte de Whatsapp por el uso de Whatsapp Plus, te aparecerá este mensaje: "Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".