Alonso Wong reveló los problemas de salud que pasó y el miedo a tener el coronavirus

Alonso Wong pasó las semanas más complicadas de su vida. El judoca nacional obtuvo su boleto a Tokio 2020, todos sus planes deportivos se han postergado debido a la pandemia del coronavirus que afecta al planeta.

El atleta participaba de un gira por Europa a inicios de marzo cuando se enfermó y debió regresar al Perú. En una entrevista a La República contó cómo fueron esos momentos de preocupación por su salud.

“El 9 de marzo regresamos y yo entrené normal, pero luego pedí permiso para descansar porque me sentía fatigado. Me dieron la semana libre, pero el jueves 12 me sentí mal en la noche. Al día siguiente ya presentaba un cuadro de fiebre, picazón en la garganta y problemas para respirar”, relató Alonso Wong.

Alonso debía permanecer encerrado en su cuarto de La Videna hasta que se le hagan los exámenes para descartar o confirmar que tenía coronavirus.

"Estaba muy preocupado, el primer día no me levanté de la cama, tenía 38 o 39 de temperatura, estaba medicado. Nos hicieron la prueba a mí y a dos compañeros más y salimos negativos”. Finalmente fue una faringitis lo que tenía.

Alonso Wong es uno de los 40 atletas que se encuentran cumpliendo la cuarentena en la Videna. Su familia se encuentra en los Estados Unidos.

“Yo soy un poco introvertido, pero estar encerrado con solo poder asomarme a la ventana ha hecho que al salir me haga amigo de todos. Aquí hay un entrenador, una nutricionista, tenemos un gimnasio, nos tratan bien”, señaló.