La gimnasia artística es una de las disciplinas más especiales en los Juegos Olímpicos . En Tokio 2020 no ha sido la excepción, debido a que se comprenden el despliegue físico y belleza cuántica.

Lamentablemente, no pudo clasificar a la ronda final de salto, especialidad en la que participó y logró conseguir la medalla de plata en Pekín 2008, sus quintos Juegos Olímpicos. Jueces, competidoras y entrenadores ovacionaron a la uzbeka.

Con tan solo 17 años, Chusovítina participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 bajo la bandera del Equipo Unificado (debido a que la URSS ya no existía) . Allí, alcanzó la medalla de oro en un evento por equipos que contó con gimnastas de Ucrania. Rusia y Bielorrusia.

Equipo Unificado que participó en los JJ.OO. de Barcelona 1992

Oksana volvería a participar en los Juegos Olímpicos Pekin 2008 y ganó la medalla de plata. “Tener medallas o no realmente no importa cuando te dan una noticia así. No se puede comparar una medalla con esa llamada telefónica. Cuando tu hijo está sano, ningún éxito deportivo se puede comparar con eso”, declaró a ESPN en aquel entonces.