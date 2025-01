La confianza de Dani Alves vencer a España en la final y ganar la medalla de oro

"Es un placer llegar a la final con España . Sabes del amor que yo tengo por ese país, por todo lo que me dio; una parte mía es española. Va a ser un día especial. Hay que disfrutar del momento porque no se llega a una final de los Juegos Olímpicos todos los días”, agregó el capitán de la Selección de Brasil a EFE.

Dani Alves, a sus 38 años y 43 títulos en carrera deportiva, no pierde el hambre: “No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Solo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado”, concluyó.