La peculiar remera que utilizó Roger Federer en Wimbledon en honor a Plaza Sésamo

A través de su cuenta oficial de Twitter, el certamen de tenis más antiguo y prestigioso del mundo, Wimbledon, resaltó la camiseta con la que apareció el máximo ganador en la historia de dicho torneo, Roger Federer.

With @sesamestreet's Elmo, Bert and Ernie on your side, anything is possible for @RogerFederer at The Championships 2018...#Wimbledon pic.twitter.com/Ia5Rn0BpaB