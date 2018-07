[EN VIVO] Inglaterra vs. Suecia: igualan 0-0 por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Inglaterra tendrá este sábado 7 de julio una cita con el destino cuando se enfrente a su similar de Suecia en un choque por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. El encuentro se desarrollará en el Cosmos Arena de la ciudad de Samara desde las 9.00 p.m. (hora peruana). A continuación, revisa la guía de canales.

MINUTO A MINUTO: Inglaterra vs Suecia

PRIMER TIEMPO

6' El envío buscaba a Toivonen pero fue muy pasado. Lateral para Inglaterra.

5' ¡TIRO LIBRE PARA SUECIA!

4' Las imprecisiones invaden a ambos equipos. Aún no terminan por acomodarse.

3' Marcada la línea de 3 establecido por Gareth Southgate.

2' Largo el servicio de Claesson para Krafth. Saque de meta para Inglaterra.

1' Inglaterra toma la iniciativa. Primer lateral a su favor.

¡ARRANCÓ EL ENCUENTRO!

- EL ÁRBITRO DEL COTEJO SERÁ EL HOLANDÉS BJORN KUIPERS.

- REPETIMOS ALINEACIONES

- HIMNO DE INGLATERRA.

- HIMNO DE SUECIA.

All quiet in the #ThreeLions dressing room. 🤫



The squad will arrive at the Samara Arena shortly, with team news in the next hour. pic.twitter.com/moV1kSykHS — England (@England) 7 de julio de 2018

Todo listo en el vestuario de Suecia para enfrentar a Inglaterra. #viärsverige pic.twitter.com/CtNgUNtBHh — Selección de Suecia (@seleccionsuecia) 7 de julio de 2018

Alineaciones confirmadas:

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane.

PREVIA:

El cuadro británico viene de eliminar a Colombia en la tanda de penales por primera vez en su historia de los Mundiales y tiene a Harry Kane como su gran goleador y figura del equipo. Los ‘Tres Leones’ se han medido con los suecos en dos oportunidades en las Copas del Mundo y en ambas quedaron empatadas; las dos fueron en fase de grupos.

PUEDES VER: Inglaterra vs Suecia EN VIVO ONLINE con Kane y Forsberg por cuartos de final del Mundial

La escuadra ‘Amarilla y Azul’ ha sido la sorpresa del torneo mundialista al quedar contra todo pronóstico entre los 8 primeros, y sobre todo tras el retiro y no convocatoria de Zlatan Ibrahimovic. El entrenador Janne Andersson no podrá contar con su defensor Mikael Lustig, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

"Nosotros vamos partido a partido. Estar en los cuartos de final de un Mundial ya es algo muy grande. Hay que ir paso a paso. Esperamos lograr un buen resultado mañana. Y si lo conseguimos, ya nos pondremos a pensar en el siguiente partido", Andreas Granqvist.

NO TE LO PIERDAS: Inglaterra vs Suecia EN VIVO con Harry Kane por los cuartos de final del Mundial

ALINEACIONES PROBABLES

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg y Toivonen.

Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young; Lingard, Henderson, Delle Ali; Sterling y Kane.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 a.m.

Estados Unidos: 9.00 a.m. (ET) / 6.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 p.m.

CANALES

Movistar

Latina: 102, 702

TV Perú: 107, 707

DirecTV

Latina: 192, 1192

TV Perú: 197, 1197

DirecTV: 610, 1610

Claro

Latina: 2, 502

TV Perú: 7, Canal 507

GUÍA TV

Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Unitel, Red Uno En Vivo, COTAS Televisión

Brasil: FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil, SporTV Play, Globo, Fox Sports 2 Brazil, SporTV

Chile: Movistar Play Chile, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TVN, Canal 13

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, RCN Television

República Dominicana: SportsMax WC, SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, RTS Ecuador

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ZDF, SRF zwei, ORF TV Live, Sportschau Live, ORF eins, WDR Event

Guatemala: Azteca Guatemala, Sky HD, Tigo Sports Guatemala

Haití: SportsMax App, SportsMax WC

Honduras : Sky HD, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Tigo Sports Honduras

Italia: RSI La 2, Canale 5, Mediaset Italia Live, Radio 105 Network

Jamaica: TVJ Sports Network, SportsMax WC, SportsMax App

México: lue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Één, NPO 1, NOS Live

Panamá: RPC Canal 4, TVMax 9, Movistar Play Panama, Sky HD, TVN Radio 96.5

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, SNT Paraguay, Telefuturo

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, Latina Televisión

Portugal: Sport TV LIVE, RTP Play, Sport TV1, RTP 1

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax WC

Rusia: Channel One Russia Live, Россия 24, НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Игра, Sportbox.ru

España: Cuatro, Mediaset Sport App

Suecia: SVT Play, SVT 1, C More Play

Trinidad y Tobago: CNC3, SportsMax App, DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax WC

Reino Unido: UTV, BBC Radio 5 Live, STV Scotland, TalkSport Radio UK, ITV 1 UK

Estados Unidos: Telemundo, Sling World Cup, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, FOX Network

Uruguay: Canal 10 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, Monte Carlo TV Canal 4, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: Venevision, DIRECTV Sports Venezuela, Meridiano Television, DIRECTV Play Deportes, TVes