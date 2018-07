Rusia vs. Croacia EN VIVO con Modric por el pase a semifinales del Mundial Rusia 2018

Rusia y Croacia chocan este sábado 7 de julio (1:00 p.m./hora peruana) en el Olímpico Fisht, por el pase a las semifinales del Mundial Rusia 2018. Sigue el partido EN VIVO EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Latina, DirecTV, Gol Caracol e Internet, y las incidencias por Libero.pe.

Rusia afronta contra Croacia el partido más importante de su reciente historia, ya que en caso de victoria igualaría su mayor logro en unos Mundiales: las semifinales de Inglaterra 1966.

Con una nueva y talentosa generación, Croacia espera mañana emparejarse con el listón fijado en el Mundial de Francia'98 por el inolvidable equipo de Sucker, Prosinecki, Boban y compañía, que solo cayó en semifinales a expensas del anfitrión.

Este sábado en el estadio Olímpico Fisht, en Sochi, se sabrá cuál selección ha asimilado mejor el descomunal desgaste físico de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 y si a Rusia le alcanzará el fervor desbordado de sus hinchas para reforzar su juego de sacrificio.

La lesión de Zhirkov se lo pone fácil a Stanislav Cherchésov, ya que podrá alinear por la banda izquierda a Fedor Kudriashov, que es un central reconvertido.

En dicho caso, Denis Chéryshev podría volver al equipo titular, del que se cayó ante España, lo que reforzaría notablemente el potencial ofensivo de Rusia, que apenas tiró a puerta en el partido de octavos.

Luka Modric, capitán y líder de Croacia, espera que el equipo de Cherchésov mantenga un estilo de juego "muy similar" al que planteó a España.

"Rusia está muy cómoda jugando a la contra. Corren mucho y están muy bien organizados. Sin duda buscarán su oportunidad para progresar. Enfrentarse a Rusia y a su afición va a ser un espectáculo", sentenció el jugador del Real Madrid.

Alineaciones probables del Rusia vs. Croacia:

Rusia: Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov; Zobnin, Kuziaev; Samedov, Golovin, Chéryshev; Dzyuba.

Croacia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.

Horarios del Rusia vs. Croacia:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:00 p.m.

Canales del Rusia vs. Croacia:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Play Deportes

Bélgica: Één, RTBF Auvio Direct, La Deux, Sporza Live

Bolivia: Red Uno En Vivo, COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, SporTV, Fox Sports 2 Brazil, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil, Globo

Chile: Movistar Play Chile, TVN, Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Movistar Play Costa Rica, TD7, Sky HD, Teletica Radio, TD Mas

Croacia: HRT 2

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax WC

Ecuador: RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, TF1, beIN Sports 1

Alemania: Sky Sport UHD Germany, Sportschau Live, Sky Go Deutschland, SRF zwei, WDR Event, ORF TV Live, ORF eins

Guatemala: Sky HD, Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala

Italia: Mediaset Italia Live, Canale 5, RSI La 2, Radio 105 Network

Jamaica: TVJ Sports Network, SportsMax WC, SportsMax App

Méxica: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: NOS Live, NPO 1, Één

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Movistar Play Nicaragua, Sky HD

Panamá: Movistar Play Panama, RPC Canal 4, TVMax 9, Sky HD, TVN Radio 96.5

Paraguay: SNT Paraguay, Tigo Sports Paraguay, Telefuturo

Perú: DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: SportsMax WC, SportsMax App

España Mediaset Sport App, TeleCinco Espana

Trinidad y Tobago: IRECTV Sports Caribbean, SportsMax App, SportsMax WC, CNC3

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, ITV 1 UK, TalkSport Radio UK, UTV, STV Scotland

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, Telemundo, SiriusXM FC, Sling World Cup, FOX Network

Uruguay: TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV Play Deportes, Canal 10 Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Meridiano Television, TVes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela