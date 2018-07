Gabriel Jesus, el peor "9" de Brasil en la historia de los Mundiales

La selección de Brasil llegaba al Mundial Rusia 2018 como una de las grandes favoritas a alzar el título gracias su gran rendimiento colectivo e individualidades como Gabriel Jesus, autor de 7 goles y repartidor de 5 asistencias durante las eliminatorias sudamericanas con la camiseta del 'Scratch'.

Pese al espectacular rendimiento de Roberto Firmino con el Liverpool, Tite mantuvo su apuesta por Gabriel Jesus y, lamentablemente, no le fue bien ni a uno ni a otro. El "9" de Brasil estuvo muy por debajo de su nivel y se fue del Mundial Rusia 2018 sin anotar goles.

Además, sus números lo convirtieron en el peor "9" de Brasil en la historia de los Mundiales. Desde el Mundial 1974 que un "9" brasileño no anotaba goles en las Copas del Mundo, pero con el detalle que César Maluco, el portador del dorsal hace 44 años, no entró en el campo. En tanto, Mirandinha apenas jugó dos veces en dicho Mundial, recordado por que el seleccionador Mario Zagallo actuó sin referencias ofensivas.

En tanto, de 1930 a 1970, apenas en el Mundial 1966 el "9" tampoco anotó goles, aunque con la diferencia que Alcindo solo jugó dos partidos, a diferencia de los cinco partidos en los que se quedó en blanco Gabriel Jesus.

Para colmo, hasta su suplente Roberto Firmino se dio el lujo de marcar un gol. Fue ante México en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Tras la eliminación de Brasil del Mundial Rusia 2018, Gabriel Jesus no pudo evitar sentirse frustrado tras no marcar ningún gol. "Es frustrante, salgo de aquí muy frustrado, no fui lo que yo esperaba. El porqué (de no haber sido lo que esperaba), yo no lo sé. Tácticamente, siempre obedezco mucho, fui lo que estoy siendo, no cambié nada. Desgraciadamente la pelota no entró", sentenció.

ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS "9" DE BRASIL EN LOS MUNDIALES

Mundial 2014: Fred, un gol en 6 partidos

Mundial 2010: Luis Fabiano, 3 goles en 5 partidos

Mundial 2006: Ronaldo, 3 goles en 5 partidos

Mundial 2002: Ronaldo, 8 goles en 7 partidos

Mundial 1998: Ronaldo, 4 goles en 7 partidos

Mundial 1994: Romario, 5 goles en 7 partidos

Mundial 1990: Careca, 2 goles en 4 partidos

Mundial 1986: Careca, 5 goles en 5 partidos

Mundial 1982: Serginho, 2 goles en 5 partidos

Mundial 1978: Roberto Dinamita, 3 goles en 5 partidos