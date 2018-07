Colombianos ironizan eliminación de Inglaterra utilizando la portada de octavos de final

El enfrentamiento entre las selecciones de Colombia e Inglaterra quedarán para la palestra no solo por el cotejo que nos dejaron, sino también por el ambiente que se generó en la previa de la misma.

El diario británico The Sun polemizó el ambiente al publicar una sugerente portada en donde resaltaba la enigmática frase: "As three lions face nation that gave world Shakira, great coffe and er, other stuff, we say... GO KANE! (Como tres leones se enfrentan a una nación que le dio al mundo Shakira, un gran café y otras cosas, decimos ... ¡VAMOS KANE!)".

Este hecho generó una gran indignación en el país de James Rodríguez. La rivalidad entre ambos equipos aumentó y, tras la eliminación de los ingleses a manos de Croacia en semifinales de la Copa del Mundo Rusia 2018, fue festejada en el vecino país.

Los memes de los cibernáutas 'colochos' no se hicieron esperar y empezaron a viralizarlo por las redes sociales. Acá te dejamos algunas muestras de ellas.