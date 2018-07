WWE EN VIVO HOY: ¿Cómo, dónde y cuándo ver Extreme Rules 2018? Horarios PPV, canales y cartelera final

La WWE transmitirá EN VIVO y DIRECTO este domingo 15 de julio, desde las 6.00 p.m. (hora peruana), a través del canal FOX Action (DirecTV, Claro y Movistar) y, también, en su plataforma streaming WWE Network (servicio de paga; el primer mes es gratis) todos los doce combates de Extreme Rules 2018, evento a realizarse en el PPG Paints Arena de Pensilvania.

AJ Styles y Rusev se enfrentarán por el cinturón del Campeonato Mundial de la WWE. 'El Fenomenal' no ha sido derrotado por ningún otro luchador de la compañía de Vince McMahon. Ni siquiera Shinsuke Nakamura pudo hacerle frente en los anteriores eventos WrestleMania, Greatest Royal Rumble y Money in the Bank.

Sin embargo, Rusev ya tiene bastante experiencia enfrentando a los siempre favoritos de la WWE y no sorprendería que derrote a AJ Styles en Extreme Rules 2018. Ya antes lo hizo contra un histórico como John Cena.

Por otro lado, Roman Reings y Bobby Lashley sostendrán una interesante combate; mientras que Jeff Hardy y Shinsuke Nakamura pelearán por el cinturón de los Estados Unidos de la WWE. Para muchos, este último será la mejor lucha de la noche en Extreme Rules 2018.

Cabe recordar que el único título que no se pondrá en juego será el de Brock Lesnar, quien no ha tenido un digno rival (hasta el momento en la WWE).

HORARIOS: WWE EXTREME RULES 2018

Perú: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

Nicaragua: 5.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 7.00 p.m.

Estados Unidos (CEN): 6.00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 4.00 p.m.

Alemania: 1.00 a.m. (lunes 16 de julio)

Bélgica: 1.00 a.m. (lunes 16 de julio)

España: 1.00 a.m. (lunes 16 de julio)

Francia: 1.00 a.m. (lunes 16 de julio)

Italia: 1.00 a.m. (lunes 16 de julio)

Suiza: 1.00 a.m. (lunes 16 de julio)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 16 de julio)

Portugal: 12.00 a.m.

Inglaterra: 12.00 a.m.

Cuba: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

CARTELERA: WWE EXTREME RULES 2018

Extreme Rules Match por el Campeonato Femenino de Raw

Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax

Campeonato de la WWE

AJ Styles (c) vs. Rusev (con Aiden English)

Campeonato en Parejas de Raw

The Deleters of Worlds (“Woken” Matt Hardy & Bray Wyatt) (c) vs. The B-Team (Bo Dallas & Curtis Axel)

Campeonato Femenino de SmackDown

Carmella (c) (con James Ellsworth) vs. Asuka}

James Ellsworth estará encerrado en una jaula para tiburones sobre el ring.

Campeonato en Parejas de SmackDown

The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) (c) vs. Team Hell No (Daniel Bryan & Kane).​

30-Minute Iron Man Match por el Campeonato Intercontinental

Dolph Ziggler (c) (con Drew McIntyre) vs. Seth Rollins

Roman Reigns vs. Bobby Lashley

Campeonato de los Estados Unidos

Jeff Hardy (c) vs. Shinsuke Nakamura

Finn Bálor vs. “Constable” Baron Corbin.

Steel Cage Match

Braun Strowman vs. Kevin Owens

Kick-Off: Tables Match

The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Sanity (Eric Young, Killian Dain & Alexander Wolfe).

Kick-Off

Sin Cara vs. Andrade “Cien” Almas (con Zelina Vega)

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184. DirecTV: canal 561. Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE EXTREME RULES 2018

La transmisión del evento WWE Extreme Rules 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Extreme Rules 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Extreme Rules 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE EXTREME RULES 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Extreme Rules 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.