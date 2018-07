Paul Pogba y el curioso mensaje a sus críticos: "Ahora están celebrando con nosotros"

El Mundial de Rusia 2018 llegó a su fin este fin de semana y tuvo como gran ganador a la selección francesa, que derrotó 4-2 a su similar de Croacia. Paul Pogba se jugó un partidazo en el segundo tiempo y aparece en la oncena ideal del torneo de muchos portales. El volante no se olvidó de las personas que lo criticaron durante todo este tiempo y les dejó un mensaje.

Y es que el mediocampista del Manchester United fue elegido como el mejor jugador joven en la Copa del Mundo anterior y la prensa lo colocó como el principal abanderado de la nueva generación 'Gala'. Por eso, lo sepultaron cuando el equipo francés perdió en la final de la Euro del 2016 en su propia casa ante Portugal.

"No quiero hablar de mí, sino de las críticas que hemos recibido día tras día. Que si esto, que si lo otro, que si me corto el pelo… He hablado sobre el terreno de juego, que es lo que me gusta. Iba a ser criticado igualmente, hiciese lo que hiciese, pero la verdad es que estoy aprendiendo frente a grandes centrocampistas que tenía el rival. Para ser el mejor, hay que batir a los mejores", manifestó Pogba.

"Nos han criticado mucho, pero no pasa nada. Estamos aquí y los que nos han criticado están celebrando ahora con nosotros. No pasa nada, los dejamos celebrar", agregó el futbolista de 25 años.

"Somos muy jóvenes pero la mentalidad es muy grande y eso ha marcado la diferencia. Jugamos contra gente con mucha experiencia como Modric y Rakitic. Es increíble, lo hemos conseguido y esperemos ganar más cosas juntos", señaló Pogba.

EL DATO

Paul Pogba se coronó campeón Mundial Sub-20 en el 2013.