WhatsApp Plus Rosado: activa el 'Modo Rosa' con esta APK GRATUITA para usuarios Android

Cada día que pasa, WhatsApp Plus le quita miles y miles de usuarios a la versión oficial de Meta, puesto que esta no solo es GRATUITA, sino que además ofrece diferentes opciones especiales y una de ellas te permite 'teñir' de tu color favorito la interfaz de la app.

Si te gusta el color rosado, entonces estás de suerte, puesto que la nueva actualización de WhatsApp Plus v18.20 ahora permite cambiar el color de toda la interfaz con solo algunos sencillos pasos. ¿Estás listo para obtenerla sin costo alguno? Revisa esta guía que te dejamos a continuación.

Para obtener la versión WhatsApp Plus v18.20 y activar el Modo Rosa, primero que nada deberás evitar tener la versión oficial de Meta en tu Android. Otro punto a tener en cuenta es que este APK no funciona para iPhone de Apple, por lo que no intentes descargar esta App por nada del mundo. Ahora si, sigue estos sencillos pasos.