¿Quieres desbloquear funciones excluvias en WhatsApp? Descargar WhatsApp Plus Verde Original totalmente GRATIS

WhatsApp Plus se ha convertido en la aplicación modificada más popular de los últimos años. Pese a que no es oficial y podría generar 'baneos' de parte de Meta, la dueña de la versión oficial del famoso aplicativo de mensajería.

Por si no lo sabes, WhatsApp Plus tiene muchas versiones y la más completa es la app modificada WhatsApp Plus Verde Original, la cual no solo te permitirá saber la ubicación de tus contactos, sino también recuperar mensajes borrados y hasta cambiar el color de toda la interfaz del aplicativo de forma sencilla.