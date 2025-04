WhatsApp: De esta forma sabrás si una persona te bloqueo en la apliación y no quiere saber más de ti

Gracias a las políticas de privacidad que ha implementado WhatsApp, ahora podrás bloquear a una persona con la que no deseas hablar. De esta forma podrás evitar que te lleguen mensajes, llamadas y además tampoco podrás ver sus actualizaciones como 'Historias'.

Si bien en WhatsApp no hay una confirmación directa de que alguien te ha bloqueado, pero sí hay varios indicios muy claros que pueden ayudarte a saberlo.

Si antes veías su foto y ahora desapareció y se queda en gris , podría ser una señal de que te han bloqueado. Si ya no ves cuándo estuvo conectado o si está en línea, podría haberte bloqueado (aunque también puede haber desactivado esa opción).

Cuando envías un mensaje por WhatsApp y se queda en un solo check (entregado al servidor pero no al destinatario), es otra señal. Las llamadas no entran o simplemente no suenan.