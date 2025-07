Si tienes un celular iPhone, Motorola o Samsung, dejarán de funcionar desde agosto de 2025: ¿Por qué?

WhatsApp ha hecho las cosas bien, por lo que los usuarios la han premiado siendo la aplicación de mensajería más utilizada de todos los tiempos, la misma que se actualiza de forma constante con nuevas funciones y mejor tecnología, pero esto implica que algunos dispositivo se quedarán atrás.

Por ello, de forma periódica, Meta da a conocer los nombres de los terminales que, lamentablemente, ya no volverán a recibir nuevas funciones como de parches de seguridad, teniendo entre las principales razones las nuevas tecnologías que ya no son compatibles con smartphones antiguos.

Celulares que no tendrán WhatsApp desde agosto 2025

Esto quiere decir que los celulares que enlistaremos a continuación ya no podrá usar el servicio de Meta ya que, por ejemplo, no pueden acceder a sistemas operativos modernos ya que sus versiones no tiene el espacio ni la tecnología para soportarlas:

WhatsApp cuenta con más de 2.7 mil millones de usuarios en todo el mundo.

Samsung

Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy S4 Mini.

Samsung Galaxy Note 2.

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend.

iPhone

iPhone 5.

iPhone 5c.

Motorola

Motorola Moto G (1° generación).

Motorola Droid Razr HD.

Motorola Moto E (1° generación).

LG

LG Optimus G.

LG Nexus 4.

LG G2 Mini.

LG L90.

Sony

Sony Xperia Z.

Sony Xperia SP.

Sony Xperia T.

Sony Xperia V.

HTC