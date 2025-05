¿Se confirmó feriado largo del 30 de mayo al 01 de junio por el Día Nacional de la Papa? Esto dice El Peruano

Este viernes 30 de mayo, a poco de cerrar el quinto mes del año, se estará celebrando al alimento ícono de los platillos más populares en el Perú. Se trata del Día Nacional de la Papa, una fecha importante a nivel del territorio y por la que muchos han estado teniendo gran expectativa. ¿Se considera como feriado?

Es clave tener presente que los feriados estipulados en el Gobierno liderado por Dina Boluarte, se anuncian como listado oficial al inicio del año, por lo que la comunidad se ha venido consultando acerca de este día, ya que no se encuentra en el registro como tal. AQUÍ te indicaremos la información necesaria.

¿Habrá feriado largo por el Día Nacional de la Papa?

Este 30 de mayo se festeja el Día de la Papa / FOTO: Facebook

No. El Peruano señala que el viernes 30 de mayo no es feriado ni día no laborable en Perú, a pesar de que se trata de un día especial en honor a la relevancia de la papa. Por lo tanto, no existe feriado largo que abarque hasta el 01 de junio.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Papa?

Hablamos de una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para resaltar la importancia que tiene a nivel global este alimento básico, el cual se muestra en grandes variedades.

Con esta jornada se busca resaltar el valor del tubérculo andino que no solo forma parte esencial de la gastronomía peruana, sino que a su vez está incluido en su historia y cultura a lo largo de los años.

