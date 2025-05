¿Este 30 de mayo es feriado o día no laborable? Esto dice El Peruano sobre la fecha

Este viernes 30 de mayo es una fecha importante para el calendario del Perú, pues se celebra por segunda vez el Día Internacional de la Papa, para rendirle un homenaje correspondiente a todos los tipos de papas que existen en el mundo y que son el ícono del alimento en el territorio.

Se trata de un día especial que fue instaurado por la Asamblea General de la Naciones Unidas hace poco con la finalidad de resaltar la importancia de esta esencial pieza a nivel mundial.

Es una gran oportunidad para reconocer el invaluable legado de este cultivo, que desde hace años se ha convertido en una de las principales contribuciones de la región hacia el mundo. No obstante, muchos se vienen preguntando por el hecho de si será considerado o no como un feriado o tal vez como día no laborable.

Día de la Papa este 30 de mayo/ FOTO: Facebook

¿El 30 de mayo es feriado o día no laborable por el Día Internacional de la Papa?

De acuerdo a lo informado por el diario El Peruano, el 30 de mayo no es feriado ni día no laborable en Perú, a pesar de ser una jornada dedicada a reconocer el nutritivo tubérculo de origen andino.

Feriados que le quedan al 2025

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público

Día de la Papa 2025: revisa detalles de la celebración por la fecha

¿Cuántas variedades de papa existen?

La papa ha contribuido en definitiva a la gastronomía peruana, dado que es parte significativa elabora una gran diversidad de potajes regionales de reconocimiento internacional, pues hay gran variedad de ella.

Se sabe que a la fecha existen más de 5.000 variedades de papa. Entre estas está la papa Tumbay, papa canchán, papa Tomasa, papa amarilla, papa huairo, papa tarmeña, papa negra, papa peruanita, papa perricholi, papa coctel, y muchas más.