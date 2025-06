Confirmado por el Gobierno: ¿Cuánto me deben pagar si trabajo hoy, 24 de junio de 2025 en Perú?

Este 24 de junio, se celebran diversas festividades importantes en el país, como el Día del Campesino, la Fiesta de San Juan y el Inti Raymi. Debido a los festejos, algunos gobiernos regionales declararon feriado no laborable en su zona, por lo que tras esto, surgen dudas respecto al pago que corresponde si laboras hoy.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 24 de junio?

Es importante aclarar, que el 24 de junio no está incluido en el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, por lo que a nivel nacional, es un día laborable. Sin embargo, respecto a las regiones que gozarán de un descanso, los trabajadores públicos deberán regresar las horas no laboradas.

Teniendo esto en cuenta, no aplica pago adicional si trabajas en esta fecha, ya que la jornada se considera ordinaria. Asimismo, de acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en un día no laborable no corresponde una remuneración extra.

El 24 de junio no es feriado nacional, por lo que se mantiene como jornada ordinaria.

¿Es feriado el 24 de junio en Perú?

Este 24 de junio no es feriado a nivel nacional en Perú; sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N.º 21860, al departamento de Cusco se le otorga un feriado regional por la celebración del Inti Raymi o "Fiesta del Sol", con la finalidad de que la población pueda participar de las actividades.

Por otro lado, en diversas regiones del país, los gobiernos locales informaron que este martes 24 de junio es feriado no laborable o día no laborable. Esta medida se tomó con el objetivo de que los ciudadanos puedan participar de la Fiesta de San Juan. Ucayali, San Marín, Loreto y otros departamentos, emitieron su comunicado.

"Por disposición de nuestra máxima autoridad regional, cada gerente, director o jefe de área otorgará los permisos necesarios el día 23 de junio, a fin de que, según norma, la tradición, las familias ucayalinas se preparen para recibir la fiesta más importante de nuestra selva.", se lee en el comunicado.

Comunicado del Gobierno Regional de Ucayali sobre el 24 de junio.

Feriados nacionales restantes en 2025