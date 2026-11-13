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¡Reacción inmediata! Gol de Julián Álvarez para el descuento de Argentina a Uruguay
¡Explota La Bombonera! Julián Álvarez aparece dentro del área para anotar el descuento de Argentina ante Uruguay. La albiceleste cae 2-1 en Buenos Aires.
¡Golpe en La Bombonera! Insólito autogol de Balerdi para el 1-0 de Uruguay a Argentina
¡Locura en Milán! Doblete de Esposito para el 2-1 de Italia contra Francia por UEFA Nations League
¡Estalla el San Siro! Gol de Francesco Esposito para marcar el 1-1 de Italia contra Francia
¡Con asistencia de Lamine Yamal! Gol de Fermín López para el 2-1 del Barcelona vs Atlético Madrid
¡Descomunal! Golazo de Fermín López para el 1-1 del Barcelona ante Atlético Madrid por LaLiga
¡Estalla La Bombonera! Gol de Di Lollo para el 1-0 de Boca Juniors vs River Plate por Superclásico
¡Descomunal! Golazo de Yan Diomandé para el 3-0 del Real Madrid vs Racing de Santander por LaLiga
¡Determinante! Gol de Jude Bellingham para el 2-0 de Real Madrid vs Racing por LaLiga
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