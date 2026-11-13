Gol de Julián Álvarez en el Argentina vs Uruguay. | Foto: DSports

¡Reacción inmediata! Gol de Julián Álvarez para el descuento de Argentina a Uruguay

¡Explota La Bombonera! Julián Álvarez aparece dentro del área para anotar el descuento de Argentina ante Uruguay. La albiceleste cae 2-1 en Buenos Aires.