Valentina Shevchenko: ¡Amanda Nunes si podía pelear! Presidente de la UFC la desenmascaró [VIDEO]

Valentina Shevchenko planeaba alzar el cinturón femenino de Peso Gallo, pero a última hora su rival desistió. Y es que Amanda Nunes hizo un tratamiento para bajar de peso y aparentemente no logró recuperarse para esta fecha. La peleadora nacional compartió un largo texto en su cuenta de Instagram.

La popular 'Bala' sostuvo que se preparó durante tres meses para este enfrentamiento en el evento UFC 213 y por eso quiso pelear contra otro luchadora, Joanna Jedrzejczyk. Ni se dio y el presidente de la UFC, Dana White, salió a los medios de comunicación y molesto arremetió contra la campeona brasileña.

"Ayer Amanda me llamó para decirme que no se sentía bien; así que la mandamos al hospital para ver que esté todo bien. Pero, esta mañana me volvió a llamar a decirme que seguía sintiéndose mal. Por lo que la enviamos otra vez al hospital para que sea revisada. Ella sí está médicamente lista para competir, pero dice que no se siente bien", sostuvo un enfurecido White.

Según el mandamás de la empresa de artes marciales, Amanda Nunes si estaba apta para enfrentarse a Valentina Shevchenko. Ella fue la que tomó la decisión de no luchar, ya que los médicos si le dieron el permiso correspondiente.

VALENTINA NO SE RINDE

"Durantes estos 3 últimos meses he entrenado y dado lo mejor de mi para esta pelea. Nunes no pudo cortar su peso correctamente y quiso recuperarse rápidamente para tener más ventaja. Al final el resultado salió pésimo. A pesar que ella estaba médicamente apta para pelear, se echó para atrás. Esta pelea estaba pactada originalmente para abril, pero ella no aceptó en ese momento", declaró.

"Yo hice mi parte y ahora estoy muy molesta porque no podré pelear por el título hoy (sábado) en este gran evento. Estoy más amarga porque todos mis fans que me han apoyado todo este tiempo a lo largo del mundo y sobretodo para aquellos que han viajado hasta Las Vegas para verme pelear. Estoy frustrada por lo que pasó, pero no me relajaré. Voy a seguir preparándome hasta que la UFC ponga la fecha de la pelea", relató.

EL DATO

Valentina Shevchenko es cinco veces campeona mundial de Muay Thai.