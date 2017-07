WWE Monday Night Raw se desarrolla esta noche, luego de un exigente evento Great Balls of Fire. Lo puedes seguir esta noche desde las 7 p.m. (hora peruana), por Fox Sports 2.

WWE Raw EN VIVO ONLINE: Brock Lesnar, Samoa Joe y Roman Reigns en la resaca de Great Balls of Fire Fuente : WWE

EN VIVO

- The Revival masacran a los Hardy Boyz con sus movimientos finales.

- ¡THE REVIVAL! Los exNXT salen en escena y van directo contra los Hardy Boyz.

- Luke Gallows & Karl Anderson ganan la pelea.

- Karl Anderson le mete una patada a Matt Hardy y entra Luke Gallows para terminar la lucha.

- Matt Hardy pelea contra Anderson, cuando Gallows le aplica una patada en la nuca cuando el juez está de espaldas.

- Anderson y Gallows dañan a Jeff Hardy, que queda semi-inconsciente.

- Matt y Jeff se juntan y sacan del cuadrilátero a Luke Gallows y Karl Anderson

- Matt Hardy comienza la pelea con Karl Anderson y lo hace trizas.

The Hardy Boyz vs. Luke Gallows & Karl Anderson

- Matt Hardy y Jeff Hardy revelan seguirán luchando por obtener los títulos en parejas.

- The Hardy Boyz salen a felicitar a Finn Bálor y suben al ring.

- Finn Bálor vence a Elias Samson.

- Bálor se sube a la tercera cuerda y le aplica a Samson su 'Golpe de Gracia'.

- Finn Bálor trata de golpearle la cara a Samson, que reacciona y lo tira al filo del ring.

- Bálor le aplica varias patadas a Samson, que termian medio noqueado.

- Bálor prepara su golpe de gracia, pero Samson se sale del ring.

- Finn Bálor demuestra su agilidad y tumba a Elias Samson al piso.

Finn Bálor vs. Elias Samson

- Big Cass se retira del escenario sorprendido ante el poder de Big Show.

- Big Show somete a Big Cass, que termina saliendose del cuadrilátero.

- Big Show toma la delantera y manda a Cass al piso.

- ¡COMIENZAN LOS GOLPES! Big Cass y Big Show a punta de ganchos.

- Big Cass asegura que nadie está en su nivel, pero aparece... ¡BIG SHOW!

- Big Cass rememora su pelea ante Enzo Amore y se burla por golpearlo brutalmente.

"Yo seré el próximo Campeón Universal, porque NADIE ESTÁ A MI NIVEL NI ES MÁS GRANDE QUE yo", El Gran Cass envía un mensaje al Universo WWE. pic.twitter.com/yWoNveANzG — WWE Español (@wweespanol) 11 de julio de 2017

- Big Cass abre el show de esta noche.

¡EMPEZÓ MONDAY NIGHT RAW!

LA PREVIA

WWE Great Balls of Fire dejó varias peleas que fueron mejor de lo que se esperaba. Una de ellas fue la de Brock Lesnar y Samoa Joe. El oriundo de ‘Suplex City’ retuvo su campeonato, pero también dejó expuesto que su poder ya no es el mismo de antes y puede que en WWE SummerSlam veamos a un nuevo campeón. Todo ello se podrá ver desde este nuevo WWE Monday Night Raw.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Brock Lesnar retuvo el campeonato Universal, tras ganar a Samoa Joe

Continuando con el máximo evento del verano en Estados Unidos, los que luchaban por ser el retador número uno al cinturón Universal aún tienen cuentas pendientes. Roman Reigns perdió ante Braun Strowman, pero el ‘Monstruo entre Hombres’ quedó malherido, luego de que ‘Big Dog’ hiciera estrellar la ambulancia donde estaba contra un muro.

Otros que siguen dando la hora y continuarán con su feudo en WWE Monday Night Raw son Cesaro y Sheamus ante The Hardy Boyz. Jeff y Matt se dieron íntegros en el ‘Iron Man Match’, sin embargo, una polémica acción los dejó en WWE Great Balls of Fire con las manos vacías.

NO TE LO PIERDAS: Roman Reigns se vengó de Braun Strowman en Raw

Por otro lado, Alexa Bliss sí que tiene una suerte única, porque volvió a retener su campeonato, pero luego de haber buscado autodescalificarse ante Sasha Banks, quien no le gustó tener una victoria amarga sobre la blonda monarca de las Divas de WWE Monday Night Raw.