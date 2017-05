WWE SmackDown Live tiene un nuevo campeón, Jinder Mahal, quien debería defender su título ante Randy Orton en Money in the Bank ¿o habrá alguna sopresa?

WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3: hora, día, canal de evento previo al Money in the Bank Fuente : WWE

WWE SmackDown Live estará de candela esta noche, puesto que a semanas del Money in the Bank, Shane McMahon hará pública una sorpresa para el próximo PPV de la marca azul, apenas 48 horas después del WWE Backlash que dejó más de una sorpresa. Lo puedes ver este martes, desde las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 3.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jinder Mahal es nuevo campeón de la WWE, tras derrotar a Randy Orton

Jinder Mahal, en el último WWE Backlash ha sido la gran sorpresa en el universo de la empresa, debido a que derrotó a Randy Orton en una lucha que se desnaturalizó con la participación de los ‘Bollywood Boys’.

Por otro lado, un campeón que aún tiene su cinturón es Kevin Owens, quien junto con AJ Styles ofreció una de las mejores batallas de la noche del último domingo. ¿Habrá revancha?

NO TE LO PIERDAS: Seth Rollins y Roman Reigns derrotados por Samoa Joe y Bray Wyatt en Monday Night Raw

Una gran sorpresa que se espera esta noche en el WWE SmackDown Live será la reaparición de un grupo que desde Wrestlemania 33 no aparece: The New Day, que apuntará al campeonato en parejas que ostentan The Usos, que el fin de semana derrotó al equipo de Breezango.