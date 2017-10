Italia empató 1-1 ante Macedonia y jugará el repechaje para ir al Mundial de Rusia 2018 |VIDEO

A seguir remando. El conjunto de Italia no pudo vencer a Macedonia y desaprovechó la oportunidad de ir de forma directa al Mundial de Rusia 2018. La 'azzurra' ahora tendrá que jugar el repechaje para sacar el pasaje al país del vodka.

Giorgio Chiellini abrió la cuenta para los italianos antes del cierre del primer tiempo. Un centro de Ciro Immobile, permitió que el hombre de la Juventus asegure el gol en Torino.

Para el complemento, Macedonia reaccionó y pudo emparejar el marcador a los 77' tras anotación de Trajkovski. Un remate cruzado permitió que la visita demore la llegada de Italia al Mundial de Rusia 2018.

Italia sabía que le resultado no convenía y comenzó a tomar mayor protagonismo con el balón. Bernardeschi desde disparos de fuera del área intentó vencer el arco de Dimitrievski. Empero, siempre estuvo atento.

Ahora Italia sumó 20 puntos en el grupo G, ante 25 unidades de España líder. Aún a falta dos partidos. La 'azzurra´chocará ante Albania y la 'roja' visita a Israel en Jerusalen.

INCIDENCIAS DEL PARTIDO

77' ¡GOL! Trajkovski empate el partido en Torino. Italia 1-1 Macedonia.

40' Giorgio Chiellini rompe el cero con un remate a la red tras una gran asistencia de Immobile. Gran pase previo de Insigne para romper la trampa del offside de Macedonia.

¡GOOOOOOOOOOOL DE ITALIA!

Italia vs. Macedonia chocan por las Eliminatorias europeas.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

ITALIA: 1G. Buffon; 15 A. Barzagli, 19L. Bonucci, 3 G. Chiellini, 4 M. Darmian, 2 D. Zappacosta, 18 M. Parolo, 8 R. Gagliardini, 11 C. Immobile, 9 S. Verdi, 10 L. Insigne. ENTRENADOR: Ventura

MACEDONIA: 1 S. Dimitrievski: 13 S. Ristovski, 6 V. Musliu , 20 S. Spirovski, 11 F. Hasani, 14 D. Velkoski, 17 E. Bardhi, 10 G. Pandev, 23 I. Nestorovski, 8 E. Alioski, 19 M. Radeski. ENTRENADOR: I. Angelovski

