Pachuca vs. Monterrey EN VIVO ONLINE CLARO SPORTS: Partido por la Liga MX

Pachuca y Monterrey se enfrentan este sábado en el Estadio Hidalgo desde las 8.00 p.m. (hora peruana) en un duelo por la fecha 13 de la Liga MX. Transmisión va por Claro Sports.

Pachuca y Monterrey se miden este sábado en la fecha 13 de la Liga MX. Creditos : Internet

Pachuca chocará este sábado al siempre difícil Monterrey en un partidazo correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX y se jugará en el Estadio Hidalgo (8.00 p.m./Claro Sports). El choque se vivirá casi como un clásico debido a que los locales deben sumar de a tres para meterse entres los ocho primeros y quedar en la Liguilla final.

El cuadro de Nuevo León viene de ganar 3-1 al Querétaro de Joel Sánchez y se encuentra en el sexto lugar en la tabla de posiciones. El entrenador Antonio Mohamed deberá suplir la baja del delantero argentino Rogelio Funes Mori, pero si recuperó a José María Basanta, Jonathan González y el uruguayo Jonathan Urretavizcaya.

"Nos juzgan por esa final, en esta jungla de resultados sirve solamente el que gana y nos falta ganar la liga para la coronación de buenas temporadas que hemos tenido. Confío en que vamos a estar dentro y vamos a pelear el título", sostuvo el DT de los 'Rayados'.

Los 'Tuzos' marchan en el décimo primer puesto con 15 puntos en doce fechas disputadas y no sabe lo que es ganar desde hace cuatro encuentros. El pasado sábado 17 de marzo empataron 11 en su visita a Necaxa. Keisuke Honda regresó a la selección japonesa y llegará motiva para el cotejo.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.06 p.m.

Estados Unidos: 8.06 p.m. (ET) / 12.06 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.06 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.06 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.06 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.06 a.m. (Al siguiente día)

CANALES

Perú, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador Paraguay y Uruguay: Claro Sports

México: Claro Sports, Fox Sports 2 MX, Imagen Televisión

Estados Unidos: WatchESPN, ESPN Deportes+, Univision NOW, Galavision, fuboTV, ESPN Deportes Radio y ESPN Deportes.

EL DATO

Monterrey venció 2-0 a Pachuca el pasado 14 de octubre en el Apertura de la Liga MX.